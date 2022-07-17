В Кировске из-за пожара в квартире эвакуировали двух человек

Пожар тушили два пожарно-спасательных подразделения. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

17 июля в Кировске, в микрорайоне Кукисвумчорр случился пожар. Загорелась однокомнатная квартира в пятиэтажном доме.

- В 11. 50 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании на улице Кирова, 39. В пожаре сгорели вещи и предметы домашнего обихода на площади 3 квадратных метра. Комната закопчена по всей площади (12 квадратных метров), - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Из дома эвакуировали двух человек. Пожар тушили два пожарно-спасательных подразделения - 10 человек и 3 единицы техники.

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