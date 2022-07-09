Подростки устроили массовую драку на стадионе в Мурманске

Потасовка произошла на стадионе. Фото: vk.com/murmansk.region
Вечером 9 июля в Мурманске на стадионе у школы №33 произошла потасовка с участием несовершеннолетних.
- Драка, перцовые баллончики. Дело дошло до полиции, скорой. Одного даже "откачивали", - пишет "Регион 51".
Подробности случившегося устанавливаются.
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