Подростки устроили массовую драку на стадионе в Мурманске

Потасовка произошла на стадионе. Фото: vk.com/murmansk.region

Вечером 9 июля в Мурманске на стадионе у школы №33 произошла потасовка с участием несовершеннолетних.

- Драка, перцовые баллончики. Дело дошло до полиции, скорой. Одного даже "откачивали", - пишет "Регион 51".

Подробности случившегося устанавливаются.

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