14 июля в Мурманске стартует I Всероссийский молодежный форум «Умный город: Наше будущее - Новые лица»

Форум станет площадкой для взаимодействия талантливых подростков с представителями власти и бизнеса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

I Всероссийский молодежный форум «Умный город: Наше будущее - Новые лица» состоится в рамках III Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город», который пройдет с 14 по 16 июля в Мурманске. Молодежный форум является продолжением общенационального проекта «Наше будущее. Новые лица», организованным Всероссийским движением «Вдохновители» при поддержке партнеров. Организаторами форума выступают Минстрой и Минцифры России, правительство Мурманской области, при участии Федерального агентства по делам молодежи и Всероссийского движения «Вдохновители».

Форум станет площадкой для взаимодействия талантливых подростков с представителями власти и бизнеса. Итогом совместной работы станет формирование подробных дорожных карт основных направлений работы молодежных команд умных городов.

- Развитие муниципальных образований, их цифровая трансформация - это востребованные этапы пути к достижению национальных целей, которые не могут быть достигнуты без самого активного участия молодежи, которой и предстоит жить и развивать свою малую родину, - отметила Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи, в своем приветствии форуму. - Очень важно, что на молодежном форуме предстоит вместе поработать самым разным представителям молодежного крыла проекта. Это лучшие волонтеры прошедшего в апреле-мае всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства, победители различных молодежных конкурсов, подростки, объединенные проектом движения «Вдохновители» «Наше будущее - Новые лица», лучшие представители кружкового движения НТИ, молодые разработчики, аналитики и дизайнеры, киберспортсмены. Уверена, что на молодежном форуме «Умного города» будут намечены конкретные шаги, которые смогут лечь в основу дальнейшего развития всего проекта. Желаю, чтобы форум этого года стал ежегодной центральной площадкой, на которой будут приниматься системные решения и задаваться векторы развития умных городов.

Михаил Палей, сооснователь Всероссийского движения «Вдохновители», так определяет цели события:

- В течение прошлого года мы отбирали самых талантливых и неравнодушных ребят из разных регионов России и включали их в сообщество «Молодые вдохновители». За это время ребята стали товарищами, сделали значительный шаг в развитии и достижении своей мечты. Многие из них обрели наставников из числа участников движения «Вдохновители». Этот форум подводит промежуточные итоги проекта «Наше будущее. Новые лица» и служит отличной площадкой для погружения руководителей регионов и министерств в яркую импакт-культуру движения «Вдохновители».

СПРАВКА

Всероссийское движение «Вдохновители» объединяет лидеров различных направлений. Свои цели движение определяет как помощь в мотивации подростков на поиск собственного пути, организацию личных встреч, событий, создание мотивирующего и развивающего медиаконтента, формирование образов реальных современных героев.

Общенациональный проект «Наше будущее. Новые лица» реализован при поддержке Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», Общероссийского народного фронта, Общественной палаты Российской Федерации, региональных руководителей субъектов РФ.

В рамках проекта «Наше будущее. Новые лица» молодежное движение «Вдохновители» выступает как экосистема поиска, развития и поддержки талантов. В этом движению помогают Санкт-Петербургский университет ИТМО, Ассоциация компьютерного спорта, международная школа программирования «Алгоритмика», а также кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ). На предложение участвовать в проекте уже откликнулись более 80 субъектов РФ, представлено более 3000 кандидатов.

Оператор форума «Умный город» - Urbanius Club.

Программа и участие: https://forumsmartcity.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru