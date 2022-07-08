В Мурманской области 13 часов горит городская свалка

В Кольском районе больше 13 часов горит городская свалка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кольском районе больше 13 часов горит городская свалка. Возгорание зафиксировали с 3.16 минут 8 июля на открытой площадке, расположенной на 1414 километре ФАД Р-21 "Кола".

По данным регионального МЧС, огонь распространился на площади 600 квадратных метров.

– Существовал риск распространения огня и, как следствие, увеличение площади пожара. Сильное задымление осложняет локализацию пожара, – сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Тушение пожара продолжается. На месте происшествия работает экскаватор оператора по обращению с ТКО. К ликвидации возгорания дополнительно привлечены два отделения ПЧ-20.

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