Барельеф на здании драмтеатра в Мурманске восстановят за 5 миллионов рублей

Стоимость реставрации оценили почти в 6 миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В конце 2021 года в Мурманске после начавшейся в 2015-м реконструкции сдали областной драмтеатр. Тогда внимательные северяне заметили, что барельеф на здании выглядит так, словно им не занимались.

Оказалось, что этот элемент действительно отложили «на потом».

– Принято решение, что восстановительные работы по барельефу Мурманского областного драматического театра целесообразно выполнить летом 2022 года, в соответствии с технологическими процессами. В настоящее время проектная документация находится на корректировке после замечаний государственной экспертизы Мурманской области, - сообщили в ноябре 2021 года в министерстве строительства региона.

И вот лето наступило, наша редакция обратилась в министерство культуры с вопросом о восстановлении барельефа.

– В настоящее время проводится процедура согласования проектной документации на проведение работ по реставрации барельефа. Весь комплекс работ в соответствии с проектной документацией планируется завершить в 2022 году, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве культуры Мурманской области.

Стоимость реставрации оценили почти в 6 миллионов рублей.

Напомним: на здании драмтеатра заметили трещины и иные дефекты, которые выполнявший реконструкцию подрядчик будет устранять по гарантии за свой счет.

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