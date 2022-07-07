В Мурманской области за неделю подешевели капуста, лук и морковь

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на некоторые продукты первой необходимости. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

Так, с 25 июня по 1 июля больше всего подешевели свежая белокочанная капуста (на 16%), репчатый лук (на 6,4%), морковь (на 5,7%), стерилизованное питьевое молоко, картофель (на 3,6%), куриные яйца (на 2,6%).

- Повышение цен наблюдалось на сливочное масло, пищевую поваренную соль (на 0,7%), пшеничную муку (на 0,6), - сообщили в ведомстве.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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