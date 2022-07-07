В Мурманской области вдвое увеличили материальную поддержку временно трудоустроенным подросткам

Материальная поддержка увеличилась с 2100 до 4200 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области увеличили вдвое размер материальной поддержки подросткам, которые временно работают на каникулах.

На это дело из резервного фонда регионального правительства дополнительно выделили 14,3 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Таким образом, материальная поддержка увеличилась с 2100 до 4200 рублей. Она выплачивается к зарплате подростка.

- В этом году планируется трудоустроить на временные работы не менее 5,7 тысяч несовершеннолетних северян в возрасте от 14 до 18 лет. Всего в 2022 году на материальную поддержку подросткам из областного бюджета выделено 24,2 миллиона рублей, - сообщает минтруда региона.

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