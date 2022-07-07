В Мурманской области еще больше семей получат право на предоставление мер соцподдержки

В Мурманской области внесли изменения в предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области внесли изменения в предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми.

Так, среднедушевой доход при определении права на региональную ежемесячную выплату нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет будет сравниваться с двукратной величиной прожиточного минимума для трудоспособного населения.

- Такое изменение обеспечит единообразный подход к определению права семьи на получение соцгарантии, а также позволит рассчитывать на нее большее количество заполярных семей, - сообщили в министерстве труда региона.

Напомним: в Мурманской области с 1 июля сняли возрастное ограничение для женщин на получение «зарплаты мамы» при рождении первого ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru