В Мурманской области еще больше семей получат право на предоставление мер соцподдержки

В Мурманской области внесли изменения в предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Мурманской области внесли изменения в предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми.
Так, среднедушевой доход при определении права на региональную ежемесячную выплату нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет будет сравниваться с двукратной величиной прожиточного минимума для трудоспособного населения.
- Такое изменение обеспечит единообразный подход к определению права семьи на получение соцгарантии, а также позволит рассчитывать на нее большее количество заполярных семей, - сообщили в министерстве труда региона.
Напомним: в Мурманской области с 1 июля сняли возрастное ограничение для женщин на получение «зарплаты мамы» при рождении первого ребенка.
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