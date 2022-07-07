Стал терять сознание от раны. Житель Полярных Зорь чуть не убил знакомого из-за отказа выпить

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Над 42-летним жителем Полярных Зорь состоялся суд за покушение на убийство. Мужчину судили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Как стало известно следствию, 18 апреля этого года северянин позвал в гости своего 26-летнего знакомого. Когда последний отказался от совместного распития алкоголя, мужчина разозлился, схватил нож и ударим им в грудь приятеля.

- Тот оттолкнул оппонента и выбежал из квартиры на улицу, где от полученных ран стал терять сознание. Злоумышленник погнался за пострадавшим, однако на улице его остановили прохожие, которые вызвали скорую помощь и полицию. Жизнь потерпевшего удалось спасти, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Вину в совершенном преступлении полярнозоринец признал частично, пояснив, что убивать знакомого не хотел. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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