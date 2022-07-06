Родители школьницы из Мурманска, которую выгнали с ЕГЭ из-за телефона, обратились в суд

Родители одной из учениц подали иск против регионального министерства образования и науки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сдача ЕГЭ и ОГЭ в Мурманской области в 2022 году прошла почти без нарушений, однако некоторых одиннадцатиклассников и девятиклассников все-таки удалили с экзаменов из-за телефонов и шпаргалок. Родители одной из учениц подали иск против регионального министерства образования и науки, требуя признать решение экзаменационной комиссии незаконным.

- Представитель школьницы пыталась доказать, что дочь испытывала сильное волнение перед ЕГЭ, находилась в стрессовой ситуации, телефон с собой принесла случайно. Считала, что организаторы ЕГЭ не обеспечили надлежащую проверку и контроль учащихся, что позволяло бы исключить случайный пронос средства мобильной связи ее дочерью в пункт проведения экзамена, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Однако суд не встал на сторону школьницы, учел, что ее допустили к ЕГЭ в дополнительный день, и признал ее удаление законным

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