В Первомайском округе Мурманска прокуратура обнаружила опасные детские площадки

Прокуратура выявила в Первомайском округе Мурманска небезопасные детские площадки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура выявила в Первомайском округе Мурманска небезопасные детские площадки.

В ходе проверки обнаружили поврежденные элементы игровых и спортивных площадок и другие нарушения требований безопасности.

- Для устранения выявленных нарушений в адрес руководителей МАУК «Мурманские городские парки и скверы» и МАУ ГСЦ «Авангард» прокуратура внесла представления, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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