На улице Книповича в Мурманске сбили велосипедиста

Водитель двухколесного транспорта получил травмы, его обслужили в медучреждении.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске утром 5 июля произошло ДТП с участием велосипедиста. Того сбили на перекрестке улицы Книповича с улицей Полярные Зори, аварию сняли на видео.
- В 6.46 в районе дома №19 на улице Полярные Зори водитель Chevrolet, двигаясь в сторону улицы Рогозерской, при повороте налево наехал на велосипедиста, который ехал прямо, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Водитель двухколесного транспорта получил травмы, его обслужили в медучреждении.
Напомним: в Апатитах на пешеходном переходе сбили двух человек. Один из них получил травмы.
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