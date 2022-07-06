На улице Книповича в Мурманске сбили велосипедиста

Водитель двухколесного транспорта получил травмы, его обслужили в медучреждении. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске утром 5 июля произошло ДТП с участием велосипедиста. Того сбили на перекрестке улицы Книповича с улицей Полярные Зори, аварию сняли на видео.

- В 6.46 в районе дома №19 на улице Полярные Зори водитель Chevrolet, двигаясь в сторону улицы Рогозерской, при повороте налево наехал на велосипедиста, который ехал прямо, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Водитель двухколесного транспорта получил травмы, его обслужили в медучреждении.

Напомним: в Апатитах на пешеходном переходе сбили двух человек. Один из них получил травмы.

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