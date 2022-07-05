Житель Апатитов выплатил долги по "коммуналке" ради отдыха за границей

Жителю Апатитов пришлось заплатить долги по коммунальным услугам, чтобы присоединиться к своей семье на отдыхе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителю Апатитов пришлось заплатить долги по коммунальным услугам, чтобы присоединиться к своей семье на отдыхе.

Мужчина задолжал за газ, свет и тепло больше 65 тысяч рублей. Однако не спешил погашать задолженность. В отношении северянина возбудили исполнительное производство. Однако даже после того, как приставы сообщили должнику о том, к нему применят меры принудительного исполнения, мужчина не торопился платить по счетам.

– В рамках исполнительного производства пристав вынес постановление о временном ограничении его права на выезд за пределы России. Тем временем мужчина запланировал отдых с семьей за границей. Но на пограничном посту апатитчанину отказали в выезде за рубеж, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Семья уехала без северянина. Должник же, чтобы присоединиться к родным, погасил весь долг и заплатил исполнительский сбор свыше 5 тысяч рублей.

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