К осени в Мурманскую область поступят 6 новых ультразвуковых сканеров

Шесть ультразвуковых сканеров к осени поступят в медучреждения первичного звена Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Шесть ультразвуковых сканеров к осени поступят в медучреждения первичного звена Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

– Хочу отметить, что мы продолжаем обновлять медоборудование в больницах Кольского Заполярья. Так, в пять региональных больниц будут поставлены ультразвуковые сканеры общей стоимостью более 50 миллионов рублей, – отметил во время оперативного совещания глава региона.

Контракты на поставку медоборудования региональные власти заключили. Сканеры экспертного класса планируют поставить в Кандалакшскую и Оленегорскую больницу, ЦРБ Североморска, а также в мурманские городские поликлиники № 1 и № 2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru