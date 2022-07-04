В минздраве Мурманской области прокомментировали информацию о закрытии роддома в Кировске

Северянок просят не паниковать. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Единственный на три города роддом (Кировск, Апатиты, Полярные Зори) в Кировске закрывают на 60 дней. Причина - уход единственного неонатолога в отпуск, - такой пост вышел сразу в нескольких заполярных пабликах в «ВКонтакте».

И ожидаемо вызвал волнение у будущих мам, которым нервничать нельзя. Ситуацию «КП»-Мурманск» прокомментировали в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Не секрет, что роддома регулярно закрывают на помывку, которая занимает в среднем 3-4 недели. Когда и какое акушерское отделение будет проходить через большую уборку, профильное министерство решает еще в начале года, но иногда в график вносят коррективы, как это было с кировским роддомом.

- В Апатитско-Кировской ЦГБ действительно возник вопрос с вынужденным отсутствием по семейным обстоятельствам врача-неонатолога. Именно поэтому помывку и перенесли с августа на 1-31 июля. Медицинская организация совместно с министерством здравоохранения принимает все усилия по поиску врача-совместителя из учреждений Мурманской области и других регионов. Ведутся переговоры, - уточнили «КП»-Мурманск» в миндраве.

Пока идут работы, рожениц из Кировска, Апатитов и Полярных Зорь будут возить в роддом №1 Мурманска и перинатальный центр.

- Остается возможность оказания медицинской помощи в экстренном порядке на базе Кировского родильного дома, при необходимости, с привлечением сил и средств санитарной авиации. С учетом изменившегося графика, продолжает работать (не закрывается на помывку в июле) акушерские отделения в Кандалакшской ЦРБ, - уточнили в минздраве.

Северянок просят не паниковать.

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