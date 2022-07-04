В отношении экс-студентки из Мончегорска возбудили уголовное дело за незаконное получение пособия

Мончегорке грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело о мошенничестве завели на жительницу Мончегорска за незаконное получение социальных выплат.

В полицию Мончегорска поступила информация о том, что 24-летняя девушка незаконно получает пособия. Выяснилось, что северянка училась на очном отделении в одном из учебных заведений и имела право на пособие. Однако она отчислилась и продолжала получать деньги, никого не уведомив.

- Девушка была отчислена, однако, не сообщила об этом и продолжила получать социальные пособия. За три года ей выплатили почти 235 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ. Мончегорке грозит до двух лет лишения свободы.

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