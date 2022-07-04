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Происшествия4 июля 2022 10:47

В отношении экс-студентки из Мончегорска возбудили уголовное дело за незаконное получение пособия

После отчисления девушка обогатилась на 235 тысяч рублей
Татьяна ЖДАНОВА
Мончегорке грозит до двух лет лишения свободы.

Мончегорке грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело о мошенничестве завели на жительницу Мончегорска за незаконное получение социальных выплат.

В полицию Мончегорска поступила информация о том, что 24-летняя девушка незаконно получает пособия. Выяснилось, что северянка училась на очном отделении в одном из учебных заведений и имела право на пособие. Однако она отчислилась и продолжала получать деньги, никого не уведомив.

- Девушка была отчислена, однако, не сообщила об этом и продолжила получать социальные пособия. За три года ей выплатили почти 235 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ. Мончегорке грозит до двух лет лишения свободы.

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