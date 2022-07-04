Просили удалить переписку. Житель Апатитов набрал кредитов и отдал мошенникам более миллиона рублей

Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

40-летний апатитчанин пообщался с мошенниками, набрал кредитов и лишился миллиона рублей. Мужчина обратился в полицию и сообщил, что стал жертвой аферистов.

– Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что на имя мужчины пытаются оформить кредиты. Чтобы сохранить деньги, северянину предложили оформить новую заявку. Последовав указаниям, мужчина оформил кредит на 300 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

После злоумышленники убедили апатитчанина оформить еще три кредита на 750 тысяч рублей, чтобы точно был исчерпан кредитный лимит. Когда мошенники попросили удалить переписку, северянин понял, что попался на удочку жуликам.

В общей сложности мужчина оформил четыре кредита на сумму более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы.

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