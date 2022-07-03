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Общество3 июля 2022 10:52

Бывший кинотеатр "Родина" в Мурманске станет ультрасовременным молодежным пространством

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что проектная документация уже готова
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Сейчас проводится дополнительное техническое исследование объекта.

Сейчас проводится дополнительное техническое исследование объекта.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на "Прямой линии" сообщил, что бывший кинотеатр "Родина" в Мурманске станет новой точкой притяжения для молодежи. Это будет ультрасовременное молодежное пространство.

- Сейчас проводится дополнительное техническое исследование объекта. Деньги на реконструкцию есть, проектная документация готова, но она претерпит небольшие изменения. Нужно сохранить внешний облик, а внутри чтобы это было ультрасовременно, - отметил глава региона.

Напомним: на реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Родина" в Мурманске нашли полмиллиарда рублей. Проект восстановления поддержит крупная компания.

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