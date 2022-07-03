Бывший кинотеатр "Родина" в Мурманске станет ультрасовременным молодежным пространством

Сейчас проводится дополнительное техническое исследование объекта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на "Прямой линии" сообщил, что бывший кинотеатр "Родина" в Мурманске станет новой точкой притяжения для молодежи. Это будет ультрасовременное молодежное пространство.

- Сейчас проводится дополнительное техническое исследование объекта. Деньги на реконструкцию есть, проектная документация готова, но она претерпит небольшие изменения. Нужно сохранить внешний облик, а внутри чтобы это было ультрасовременно, - отметил глава региона.

Напомним: на реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Родина" в Мурманске нашли полмиллиарда рублей. Проект восстановления поддержит крупная компания.

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