Андрей Чибис о газификации Мурманской области: "Это не будет послезавтра"

Переход на газ позволит жителям Заполярья экономить на коммунальных платежах до 30%. Фото: правительство Мурманской области

На "Прямой линии" в эфире ГТРК "Мурман" губернатору Андрею Чибису задали вопрос о газификации Мурманской области. Напомним: проект поддержал Владимир Путин.

Глава региона отметил, что уход от мазутозависимости займет как минимум несколько лет.

- Проект недешевый, но очень важный. Президент, выслушал мою аргументацию, дал весьма конкретные поручения и председателю правительства, и руководству «Газпрома». Эта поддержка позволит в ближайшее время определиться с конкретными сроками и финансовыми источниками. Это не будет послезавтра. Детальную проработку ведем, - сообщил губернатор.

Переход на газ позволит жителям Заполярья экономить на коммунальных платежах до 30%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru