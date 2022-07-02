Растлевавшего двух девочек жителя Ковдора приговорили к 17 годам в колонии строгого режима

Мужчину обвинили в преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ковдорский районный суд в закрытом режиме рассмотрел дело в отношении северянина, которого обвиняли в преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Мужчина вступал в интимные отношения со своей несовершеннолетней падчерицей и еще одной девочкой.

Заявление в полицию подала сначала жена обвиняемая, а потом и мама второй девочки. Сам ковдорчанин свою вину отрицал, но не полностью: подтвердил, что интим был, но девочкам он не угрожал и насилия не было.

- Он был убежден, что из чувства ложной солидарности девочки оговаривают его, - сообщили в Ковдорском районном суде.

Несмотря на позицию северянина, все собранные доказательства, в том числе и многочисленные экспертизы, говорили против него.

Суд назначил мужчине 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев, установив в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ следующие ограничения: не изменять место жительства или пребывания, а также не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган для регистрации один раз в месяц.

Сейчас северянин пытается смягчить приговор и пождал апелляцию.

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