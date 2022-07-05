В администрации Мурманска рассказали, когда на городском кладбище появится стена скорби и будет ли она бесплатной

Закупка должна пройти в июле-августе этого года, а работы запланированы на сентябрь-ноябрь. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На городском кладбище Мурманска появятся колумбарные стены - это сооружения из стандартных ячеек, в которых хранятся замурованные урны с прахом. Как сообщили в администрации города, Управление капитального строительства разработало проектную документацию по благоустройству городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (колумбарные стены).

Закупка должна пройти в июле-августе этого года, а работы запланированы на сентябрь-ноябрь.

- Захоронение и последующее хранение урн с прахом умерших в стенах скорби осуществляется бесплатно. Ко дню размещения урны с прахом лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение, за счет собственных средств обеспечивает изготовление мемориальной плиты с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти, других памятных надписей и ее установку, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации Мурманска.

Напомним: в Кандалакшском районе будут восстанавливать немецкое кладбище, на котором орудуют вандалы.

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