В Мурманской области планируют создать Морской арктический испытательный центр

Исследовательские суда выходят на работы в Баренцево, Карское моря и море Лаптевых. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области есть большие планы на развитие геологоразведки. Перспективы губернатор Андрей Чибис обсудил с гендиректором «Росгеологии» Сергеем Горьковым во время выездного совещания на научно-исследовательском судне «Бавенит».

Один из амбициозных планов - создание Морского арктического испытательного центра для испытаний специализированных технологий и оборудования.

- Мы активизируем работу по исследованиям, чтобы открывать новые месторождения. Также мы подробно обсудили возможности развития извлечения полезных ископаемых. Мурманск, с учетом нашей интеллектуальной базы, способен создавать технологии необходимые нашей стране, - рассказал Андрей Чибис.

Сергей Горьковой отметил, что в Заполярье ведутся или готовятся работы по поиску палладия, железной руды.

- Также мы подробно обсудили возможности извлечения полезных компонентов из отработанных в советское время месторождений. Мы видим возможность доизвлечения полезных металлов, необходимых сегодня нашей промышленности, - отметил генеральный директор Росгеологии.

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