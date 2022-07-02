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Общество2 июля 2022 4:50

Военный пенсионер из Мурманска 10 лет незаконно получал выплаты от государства

За свою хитрость он попал под уголовное дело
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Военный пенсионер специально не стал говорить, что переехал.

Военный пенсионер специально не стал говорить, что переехал.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске под суд попал военнослужащий в отставке, которого обвиняли по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ - мошенничестве с социальными выплатами.

Пенсию северянин получал повышенную за счет районного коэффициента за службу на Крайнем Севере. Однако потом он переехал в другой регион и лишился надбавки. Но так как мужчина не сообщил в отдел социального и финансового обеспечения военного комиссариата Мурманской области о переезде, повышенную выплату он получал еще 10 лет.

- По результатам рассмотрения уголовного дела суд вынес приговор, которым бывший военнослужащий признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с установлением испытательного срока один год шесть месяцев, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, - сообщили в Октябрьском районном суде Мурманска.

Мужчина еще может обжаловать приговор.

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