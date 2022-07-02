Военный пенсионер из Мурманска 10 лет незаконно получал выплаты от государства

Военный пенсионер специально не стал говорить, что переехал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске под суд попал военнослужащий в отставке, которого обвиняли по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ - мошенничестве с социальными выплатами.

Пенсию северянин получал повышенную за счет районного коэффициента за службу на Крайнем Севере. Однако потом он переехал в другой регион и лишился надбавки. Но так как мужчина не сообщил в отдел социального и финансового обеспечения военного комиссариата Мурманской области о переезде, повышенную выплату он получал еще 10 лет.

- По результатам рассмотрения уголовного дела суд вынес приговор, которым бывший военнослужащий признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с установлением испытательного срока один год шесть месяцев, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, - сообщили в Октябрьском районном суде Мурманска.

Мужчина еще может обжаловать приговор.

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