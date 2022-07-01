Эрик Хисматуллин может стать новым заместителем губернатора Мурманской области

4 июля на оперативном совещании в правительстве Мурманской области Эрика Хисматуллина могут представить не только как главу комитета по обеспечению безопасности населения региона, но и заместителя губернатора. Фото: Правительство Мурманской области

4 июля на оперативном совещании в правительстве Мурманской области Эрика Хисматуллина могут представить не только как главу комитета по обеспечению безопасности населения региона, но и заместителя губернатора. На должность главы комитета его назначили в мае этого года после его отставки из Росгвардии.

– Он будет совмещать две должности и дополнительно будет курировать минприроды, в части организации охраны лесов на землях лесного фонда от пожаров. Фамилию еще одного вице-губернатора мы пока озвучивать не будем, но отметим, что губернатор усиливает аппаратное влияние одного из самых своих доверенных соратников, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Напомним: в Мурманске сменится руководитель комитета имущественных отношений. Глава администрации Юрий Сердечкин подписал постановление об отставке Александра Стародуба.

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