Экомобиль больше не будет ездить по Мурманску

Теперь градусники или лампы надо сдавать управляющей компании. Фото: Администрация города Мурманска

Долгое время раз в месяц по Мурманску ездил экомобиль, который собирал у северян опасные ртутьсодержащие отходы: градусники, лампы и т.д.

Но в последние месяцы северяне заметили, что экомобиль больше не выходит на улицы областного центра.

– С 1 марта 2022 года деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов ртутьсодержащих отходов I и II классов опасности начал осуществлять федеральный оператор, - объяснили «КП»-Мурманск» в администрации Мурманска.

Теперь градусники или лампы надо сдавать управляющей компании.

Узнать, куда можно принести пластик, макулатуру и т.д. на переработку, вы можете в нашем материале.

Напомним: с 1 июля в Мурманской области вырос тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами.

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