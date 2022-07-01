В Мурманске открылся арктический фестиваль урбан-арта «Рост»

Всего будет создано 16 авторских муралов. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В культурном хабе «Контейнер-холл», который совсем недавно появился в Мурманске, дан старт второму арктическому фестивалю урбан-арта «Рост». Художники из самых разных городов России будут расписывать фасады домов в микрорайоне Роста.

- 2 июля на объекты выйдут первые авторы - художник Евгений Урбанович и председатель Союза художников Мурманской области Мария Михайленко.

- Евгений будет работать в технике digital-коллаж, расписывая фасад музея Северного флота на улице Торцева, 15. А я займусь муралом на улице Сафонова, 28а . Изображение будет выполнено в эстетике панельных домов в современной и яркой цветовой гамме, - рассказала Мария Михайленко.

Всего будет создано 16 авторских муралов.

В рамках фестиваля в Росте также пройдут экскурсии по созданным в прошлом году муралам и локациям, которые будут расписывать этим летом. Их проведут 4 июля в 16.30 и 18.30. Записаться можно в группе мероприятия.

В »Контейнер-холле» также открыли выставку работ мурманского мультимедийного художника-каллиграфа Юрия Шачнева. В этом пространстве в рамках фестиваля будут проходить также кинопоказы и лекции приглашенных художников и дискуссии.

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