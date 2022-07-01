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Общество1 июля 2022 10:31

Жители Мурманской области могут подавать заявления на туристические визы в Финляндию

Ковидные ограничения сняли и Россия, и Финляндия
Авторы (2):
Ника СВЕТЛОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ковидные ограничения сняли и Россия, и Финляндия.

Ковидные ограничения сняли и Россия, и Финляндия.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 1 июля в визовых центрах Финляндии открылся прием заявлений от россиян на выдачу виз. До недавнего времени в России действовали ковидные правила (тогда как в Финляндии их сняли), поэтому выезд за границу был разрешен только в особых случаях, к которым не относился туризм.

Однако с 1 июля Россия отменила все ковидные ограничения, поэтому жители Мурманской области могут заявляться и на туристические визы. Об этом "КП"-Мурманск" сообщили в финском консульстве.

Какие документы нужны - читайте в нашем материале.

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