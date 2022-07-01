Жители Мурманской области могут подавать заявления на туристические визы в Финляндию

Ковидные ограничения сняли и Россия, и Финляндия. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 1 июля в визовых центрах Финляндии открылся прием заявлений от россиян на выдачу виз. До недавнего времени в России действовали ковидные правила (тогда как в Финляндии их сняли), поэтому выезд за границу был разрешен только в особых случаях, к которым не относился туризм.

Однако с 1 июля Россия отменила все ковидные ограничения, поэтому жители Мурманской области могут заявляться и на туристические визы. Об этом "КП"-Мурманск" сообщили в финском консульстве.

Какие документы нужны - читайте в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru