Визовый центр Финляндии в Мурманске возобновил выдачу виз туристам

С 1 июля Финляндия возобновляет прием заявлений на выдачу виз. Фото: Александр ГЛУЗ

С 1 июля Финляндия возобновляет прием заявлений на выдачу виз. В том числе работает визовый центр этой страны в Мурманске.

Финляндия сняла ковидные ограничения на въезд. Это означает, что от прибывающих путешественников из третьих стран больше не требуется наличие сертификата о вакцинации или тесте на коронавирус.

А так как в России коронавирусные ограничения тоже сняли, то подать заявление можно и на туристическую визу. Это "КП"-Мурманск" подтвердили и в Мурманском отделении генконсульства Финляндии.

О том, какие документы нужно для оформления визы, читайте в нашем материале.

Напомним: генконсульство Норвегии в Мурманской области с 1 июля прекратило свою работу. Причина - отсутствие активности.

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