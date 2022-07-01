Генконсульство Норвегии в Мурманской области с 1 июля прекратило свою работу

Генконсульство Норвегии в Мурманске закрывается на время. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июля временно закрывается норвежское консульство Норвегии в Мурманске. Как отметили в МИД королевства, представительство дипмиссии может открыться, но точная дата не называется.

- Рамки, в которых Генеральное консульство в Мурманске должно продвигать норвежские интересы, со временем резко сузились. У нас не может быть нормальной работы, когда практически нет активности, - сообщила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Оформление виз для северян продолжится в Москве.

Финское консульство продолжает свою работу. Напомним: с 1 июля Финляндия начинает принимать документы на визы от северян.

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