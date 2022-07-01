В Североморске–3 идет строительство новой модульной амбулатории за 140 миллионов рублей

В Североморске-3 строят новую модульную амбулаторию. Фото: Правительство Мурманской области
В Североморске-3 строят новую модульную амбулаторию. Первый этап работ по монтажу здания завершился.
- Новое модульное здание предусмотрено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году. Стоимость амбулатории составляет свыше 140 миллионов рублей, - сообщили в региональном минздраве.
После строительства амбулаторию оснастят современным медицинским оборудованием и мебелью.
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