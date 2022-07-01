В Апатитах ожило неживое. В городе появилась проблема для коммунальщиков и удивительное для северян

На одной из улиц зазеленел… фонарный столб. Фото: vk.com/nashi_apatity

Жители Апатитов ходят и удивляются: оказывается, и на столбах растут деревья.

На одной из улиц зазеленел… фонарный столб.

– По словам жителей, прошлой зимой неизвестные спилили растение, но с приходом тепла упорный куст снова зазеленел, - сообщает паблик «Наши Апатиты» (16+).

Впрочем, если горожанам такая тяга к жизни радует глаз, то вот коммунальщикам доставляет проблемы - корни растений разрушают столб.

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