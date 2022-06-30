Ученые Кольского научного центра открыли в 2022 году десяток новых минералов

В Кольском научном центре РАН идет активная научная работа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кольском научном центре РАН идет активная научная работа. Наши заполярные умы могут похвастаться своими достижениями.

– Всего известно о порядке 6 тысячах минералов, около сотни открыли наши ученые. Почти 10 - в этом году, - рассказал в беседе с «КП»-Мурманск» заместитель директора КНЦ РАН Евгений Боровичев.

Также сейчас ученые работают над изучением родников Мурманской области, сорбентов и двумя новыми заказниками.

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