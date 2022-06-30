Посещение лесов в Мурманской области ограничили до 18 июля

Сейчас установлен 4-5 класс пожарной опасности. Фото: vk.com/ecology_51

В Мурманской области стоит жара, бьющая рекорды, а вот дождей пока не предвидится или же они будут небольшие. Поэтому минприроды Мурманской области опубликовало постановление, согласно которому в лесничествах ограничивается пребывание северян.

На данный момент ограничение действует до 18 июля, его продление или отмена будут зависеть от погодных условий. Сейчас установлен 4-5 класс пожарной опасности.

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