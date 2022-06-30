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Происшествия30 июня 2022 8:47

Тушили с вертолетов: в Печенгском округе случился лесной пожар на площади в 79 гектаров

В Печенгском округе 22 десантника на двух вертолетах сутки тушили масштабный лесной пожар
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
По предварительным данным, он случился из-за неосторожных действий местного населения.

По предварительным данным, он случился из-за неосторожных действий местного населения.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Печенгском лесничестве при помощи космического мониторинга 27 июня обнаружили лесной пожар. По предварительным данным, он случился из-за неосторожных действий местного населения.

- Для доставки сил и средств на пожар задействовали вертолеты Ми-2 и Ми-8. В тушении участвовали 22 сотрудника противопожарной десантной службы. Пожар ликвидирован вечером 28 июня на площади 79 гектаров, - сообщили в минприроды Мурманской области.

Напомним: в Мурманске побит суточный рекорд по жаре. Метеостанция зафиксировала +30,2.

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