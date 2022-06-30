Андрей Чибис: Средняя зарплата медработников в Мурманской области – 120 тысяч рублей

Во время ежегодного отчета губернатора вопрос зашел о зарплатах медработников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время отчета о работе за 2021 год, который состоялся 29 июня, губернатор Мурманской области Андрей Чибис ответил на вопрос депутата облдумы Александра Макаревича о зарплатах врачей.

Депутат сказал, что заведующий хирургическим отделением в одной из больниц Мурманской области имеет оклад в 12 тысяч рублей. Глава региона отметил, что 12 тысяч рублей никто из медперсонала в Заполярье не получает.

- Когда я прихожу в медучреждения, люблю спрашивать у работников, сколько они получают. Так, одна медсестра сказала, что получает на руки 60 тысяч рублей. Есть те, кто получает меньше. Но текущая схема оплаты труда позволяет зарабатывать больше тем, кто готов и хочет больше работать, - сообщил Андрей Чибис.

И уточнил, что средняя реальная заработная плата в сфере здравоохранения Мурманской области составляет 120 тысяч рублей.

Напомним: глава региона рассказал об успехах в медицине за последние три года.

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