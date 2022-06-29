Шоу летающих змеев, яхты, экскурсии и концерты: Кандалакша два дня будет отмечать 505-летие города

В Кандалакше 2 и 3 июля будут праздновать День города. Жемчужине Белого моря исполнится 505 лет! Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кандалакше 2 и 3 июля будут праздновать День города. Жемчужине Белого моря исполнится 505 лет!

Главные события развернутся 2 июля на центральной площади города и 3 июля на Монастырском наволоке.

Празднование начнется в 12.00 с впечатляющего зрелища-шоу гигантских летающих змеев. В это время в сквере за зданием администрации пройдет библиопикник «Какао под гитару». Также состоятся автобусные экскурсии по городу «7 чудес…Кандалакши». На Аллее Дружбы пройдет фестиваль «Лабиринт-Gallery», а в 15.00 все желающие смогут потанцевать на импровизированной ретро-площадке под духовой оркестр.

- В 16.00 гостей ждет концерт «С праздником, любимый город! » с участием творческих коллективов. Также пройдет парад выпускников школ и чествование лучших учеников Кандалакшского района. В течение дня будут проходить выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и выставка «Кандалакша сквозь время», - сообщили в группе главы Кандалакшского района.

3 июля праздник продолжится. Северян ожидает турнир SUP DAY, бесплатные мастер-классы на сап-досках и каяках, этап «Паруса Кандалакши» межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива 2022», праздничный концерт, фестиваль «Яркая Кандалакша». Также пройдут тематические игровые программы и мастер-классы.

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