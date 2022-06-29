Житель Мурманска хотел заработать на инвестициях и потерял почти миллион рублей

50-летний мурманчанин попался на удочку лжеброкерам, мечтая о легком заработке. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

50-летний мурманчанин попался на удочку лжеброкерам, мечтая о легком заработке. Мужчина лишился около 800 тысяч рублей.

Обратившись в полицию, северянин рассказал, что в Интернете сам искал информацию о возможностях инвестирования, посещая группы в соцсетях и тематические сайты.

Вскоре ему позвонил незнакомец, который представился менеджером брокерской компании. Он рассказал о возможности заработка на финансовой бирже и предложил мужчине сотрудничество, пообещав высокий доход.

- Злоумышленник убедил мурманчанина установить на телефон специальное мобильное приложение и перевести деньги на открытый с его помощью счет. Северянин так и поступил. О том, что его обманули, он понял после того, как номера телефонов, с которых ему звонил «брокер» и его помощники стали недоступны, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в значительном размере". Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы. Установлено, что лжеброкеры использовали номера, зарегистрированные в Москве и Республике Башкортостан.

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