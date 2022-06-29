Житель Мурманска пытался снять с припаркованного авто колеса за 40 тысяч рублей

Безработного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники ППС поймали в одном из дворов Мурманска 48-летнего мужчину, который пытался снять с припаркованного автомобиля колеса. Северянина задержали с поличным на проспекте Героев-североморцев. Стоимость имущества, которое он мог похитить, составила 40 тысяч рублей.

Безработного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Полицейские выяснили, что ранее он совершил еще одну подобную кражу. Владелец автомобиля сообщал, что ночью с его Mitsubishi, которая стояла на улице Туристов, сняли колеса за 4 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении злоумышленника возбудили два уголовных дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 УК РФ и части 1 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru