Догнал свою жертву и стал жестоко избивать. Житель Мурманска устроил бойню в троллейбусе

Первая драка произошла в троллейбусе 2 июня прошлого года- молодой человек не сошелся с кондуктором во взглядах на стоимость проезда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26-летнего мурманчанина приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима за то, что он жестоко избил сразу двух человек.

Первая драка произошла в троллейбусе 2 июня прошлого года- молодой человек не сошелся с кондуктором во взглядах на стоимость проезда. Пассажира несколько раз попросили выйти, но он только разозлился еще больше.

- Он схватил кондуктора за ворот куртки и с силой нанес не менее трех ударов по его лицу. На остановке кондуктор выбежал на улицу через центральную дверь троллейбуса и направился за помощью к водителю. Нападавший также покинул салон и направился вслед за кондуктором, догнал его и нанес еще один удар по лицу, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

А в сентябре того же года молодой человек избил свою мать, с которой поссорился дом, когда выпивал. Ей он наносил удары по голове и телу, травмы врачи оценили как тяжкий вред здоровью. На суде северянин признался в обоих преступлениях. Помимо срока суд назначил ему выплату в 50 тысяч рублей кондуктору в качестве компенсации морального вреда.

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