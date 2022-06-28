Фотограф из Мурманска принял участие в съемках передачи для телеканала «Моя планета»

Дата выхода сюжета пока не сообщается. Фото: Из архива Руслана Тулупова

Фотограф из Мурманска Руслан Тулупов смог поработать с известным телеведущим Антоном Зайцевым для съемок передачи телеканала «Моя планета».

– Очень крутые впечатления встретить такого человека на краю света. Также от совместной работы с ним. Не ожидал что окажусь в программе, которую смотрю, - рассказал Руслан Тулупов «КП»-Мурманск».

Дата выхода сюжета пока не сообщается.

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