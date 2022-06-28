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Общество28 июня 2022 11:43

В Мурманской области отменили возрастные ограничения для «зарплаты мамы»

Социальную поддержку в размере 75% прожиточного минимума будут получать все родившие первенца северянки
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
На данный момент «Зарплата мамы» это 16 186,5 рубля.

На данный момент «Зарплата мамы» это 16 186,5 рубля.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На рабочей встрече Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обсуждался вопрос отмены возрастных ограничений для «зарплаты мамы». Такая мера социальной поддержки действует с 2018 года.

Напомним: сначала ежемесячную выплату до достижения ребенком возраста 1,5 лет получали северянки, родившиеся первенца до 26 лет. После - до 30 лет. Президент рекомендовал снять возрастные рамки.

Инициативу вынесли на обсуждение в Мурманской областной Думе.

– Снятие возрастных ограничений дает возможность всем мамам, проживающим в регионе или переехавшим в Кольское Заполярье, вне зависимости от уровня дохода получать региональную меру поддержки вплоть до достижения ребенком полутора лет, – отметил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Депутаты проголосовали за принятие законопроекта. С 2022 года размер выплаты составляет 75% от величины прожиточного минимума для детей.

На данный момент это 16 186,5 рубля.

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