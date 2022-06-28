В Мурманской области отменили возрастные ограничения для «зарплаты мамы»

На данный момент «Зарплата мамы» это 16 186,5 рубля.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На рабочей встрече Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обсуждался вопрос отмены возрастных ограничений для «зарплаты мамы». Такая мера социальной поддержки действует с 2018 года.
Напомним: сначала ежемесячную выплату до достижения ребенком возраста 1,5 лет получали северянки, родившиеся первенца до 26 лет. После - до 30 лет. Президент рекомендовал снять возрастные рамки.
Инициативу вынесли на обсуждение в Мурманской областной Думе.
– Снятие возрастных ограничений дает возможность всем мамам, проживающим в регионе или переехавшим в Кольское Заполярье, вне зависимости от уровня дохода получать региональную меру поддержки вплоть до достижения ребенком полутора лет, – отметил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.
Депутаты проголосовали за принятие законопроекта. С 2022 года размер выплаты составляет 75% от величины прожиточного минимума для детей.
На данный момент это 16 186,5 рубля.
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