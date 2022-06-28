Под Кировском застрелили пугавшего дачников медведя

Охотоведы выследили медведя вечером 27 июня вблизи СНТ «Горелый лес». Фото: vk.com/murmansk.region

Жители дачных домов под Кировском и Апатитами не раз сообщали, что поблизости бродит медведь.

Хищник стал выходить слишком близко к людям, потому в минприроды Мурманской области приняли решение его ликвидировать. Охотоведы выследили медведя вечером 27 июня вблизи СНТ «Горелый лес».

Напомним: в МЧС напомнили, как вести себя, если встретил зверя в лесу.

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