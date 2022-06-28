На кого выучиться в Мурманской области, чтобы точно найти работу. Список профессий

Этой весной рынок занятости в России прошел очередной экзамен на прочность. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этой весной рынок занятости в России прошел очередной экзамен на прочность. Специалисты hh.ru изучили активность работодателей на Северо-Западе РФ и составили список самых востребованных вакансий в Мурманской области.

- В топ на данный момент входят кассир, продавец, электромонтажник, машинист, инженер, электрик, водитель, технолог, - сообщили эксперты.

Специалисты hh.ru изучили активность работодателей на Северо-Западе РФ и составили список самых востребованных вакансий в Мурманской области. Фото: hh.ru

Напомним: президент Владимир Путин и губернатор Андрей Чибис обсудили безработицу в Заполярье.

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