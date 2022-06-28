В Коашве подожгли утеплитель фасада Дома культуры

Зданию теперь требуется ремонт. Фото: администрация Кировска

Неприятная история произошла 27 июня в Коашве. Здесь неизвестные зачем-то подожгли утеплитель фасада Дома культуры.

- Пожарные успели потушить пламя, но зданию причинен ущерб, требуются ремонтные работы. Полиция проводит проверку. Если есть свидетели этого происшествия, пожалуйста, отзовитесь и сообщите об этом в полицию, - сообщили в администрации Кировска.

Напомним: утеплитесь фасада также загорелся во время ремонта детской поликлиники в Мурманске.

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