Гости закончились поножовщиной. В Мурманске пока жены выпивали, их мужья успели поссориться

Мужчина признал свою вину. Фото: Иван МАКЕЕВ

До 15 лет лишения свободы грозит 46-летнему жителю Мурманска за попытку убить человека. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, свою вину мужчина признает.

Вместе с женой северянин пошел в гости к подруге супруги. Во время застолья мужчина успел поссориться с мужем хозяйки, тот выпроводил вспыльчивого гостя на улицу.

- На улице мужчина вооружился своим ножом и нанес потерпевшему клинком ножа два удара в грудь, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Нападавшей хотел убить обидчика, но его смогла остановить его жена. Пострадавшего увезли в больницу, врачи оценили раны как тяжкий вред здоровью.

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