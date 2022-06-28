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Общество28 июня 2022 5:27

Гостям фестиваля «Териберка» рассказали, как добраться до места проведения

На фестивале «Териберка» будет курсировать бесплатный шаттл
Ника СВЕТЛОВА
От Териберки до Лодейного будут курсировать бесплатные шаттлы.

От Териберки до Лодейного будут курсировать бесплатные шаттлы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

16 и 17 июля в Териберке пройдет одноименный фестиваль. На нем ожидается много интересных событий, а хедлайнеров главной сцены будет пять.

До села из Мурманска поедут платные автобусы, расписание и стоимость можно узнать на сайте фестиваля.

- Также мы запускаем бесплатный шаттл 16-17 июля по маршруту Териберка (остановка, фестиваль) - кладбище кораблей - Лодейное (сцена) и обратно. Количество мест ограничено. Возможны изменения в расписании, - сообщили организаторы фестиваля.

Напомним: на Арктическом фестивале в Териберке будет работать пункт отправки эксклюзивных открыток.

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