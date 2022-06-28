Гостям фестиваля «Териберка» рассказали, как добраться до места проведения

От Териберки до Лодейного будут курсировать бесплатные шаттлы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

16 и 17 июля в Териберке пройдет одноименный фестиваль. На нем ожидается много интересных событий, а хедлайнеров главной сцены будет пять.

До села из Мурманска поедут платные автобусы, расписание и стоимость можно узнать на сайте фестиваля.

- Также мы запускаем бесплатный шаттл 16-17 июля по маршруту Териберка (остановка, фестиваль) - кладбище кораблей - Лодейное (сцена) и обратно. Количество мест ограничено. Возможны изменения в расписании, - сообщили организаторы фестиваля.

Напомним: на Арктическом фестивале в Териберке будет работать пункт отправки эксклюзивных открыток.

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