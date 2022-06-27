Государственного эксперта-геолога в Мурманской области обвиняют в получении взятки

Обыски прошли как в минстрое, так и дома у причастных к уголовному делу. Фото: Иван МАКЕЕВ

На прошлой неделе в офисах минстроя Мурманской области прошли обыски в рамках расследования уголовного дела. Теперь стали известны подробности. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий) возбудили в отношении эксперта-геолога государственной организации

В 2018 году в Кировске приступили к строительству спорткомплекса по госконтракту.

- Возникла необходимость в строительстве ограждения из буросекущих свай, не предусмотренного проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение экспертизы. Без проведения инженерно-геологических изысканий к августу 2020 года ограждение установили, однако из-за отсутствия положительного заключения с учетом данных работ, комплекс не сможет быть введен в эксплуатацию, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В августе прошлого года руководитель компании-подрядчика через посредника передал геологу-эксперту взятку в 30 тысяч рублей, чтобы тот составил поддельные документы, якобы сваи были установлены по всем правилам.

Обыски прошли как в минстрое, так и дома у причастных к уголовному делу.

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