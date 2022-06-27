В Ленинском округе Мурманска нашли четыре мины времен Великой Отечественной войны

Четыре мины относятся к периоду военной истории Мурманска. Фото: Росгвардия Мурманской области

В Ленинском округе Мурманска во время строительных работ на территории одного из предприятий рабочие нашли предметы, похожие на боеприпасы. Информацию об этом передали в полицию, а ее сотрудники связались с Росгвардией. На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Медведь».

- Они установили, что перед ними четыре корпуса от 51-миллиметровых минометных мин времен Великой Отечественной войны немецкого производства, не представляющие опасности для окружающих, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Мины передали следственно-оперативной группе для дальнейшей проверки.

С соблюдением мер безопасности находка была передана сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейшей проверки.

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