В Мурманской области все многодетные семьи смогут получить земельный участок

Для оформления участка семье нужно встать на учет в местной администрации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина на оперативном совещании в правительстве региона сообщила, что все многодетные семьи Заполярья смогут получить земельный участок, вне зависимости от дохода.

Так, многодетные семьи, которые не нуждаются в улучшении жилищных условий, могут выбрать себе земельный участок одной из трех категорий - под личное подсобное хозяйство (максимум 20 соток), под ведение садоводства либо ведение огородничества (максимум 10 соток). На первых двух возможно строительство жилого дома.

Для оформления участка семье нужно встать на учет в местной администрации.

Напомним: в оперштабе рассказали, как многодетные семьи из Мурманской области могут получить 340 тысяч рублей взамен земельного участка.

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