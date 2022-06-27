В Мурманске открыли уникальный культурный хаб «Контейнер-холл»

Подобный хаб, размером поменьше, есть только в Казани. Фото: gov-murman.ru

26 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис и телеведущий Андрей Малахов побывали на открытии нового культурного хаба «Контейнер-холл». Молодежное пространство появилось в Мурманске на улице Генералова, 22, недалеко от МГТУ.

- Оригинальный объект состоит из морских контейнеров, составленных в единое двухэтажное помещение с переходами, в каждом блоке – свой функционал: выставочное пространство, творческие мастерские, административный и волонтерский корпуса, амфитеатр для просмотра кино, театральных постановок и выступлений, также здесь будет обустроено кафе, зона отдыха и магазин сувениров, - сообщили в правительстве региона.

Андрей Чибис отметил, что подобный хаб, размером поменьше, есть только в Казани. А именно такого, с уличным пространством, не было нигде в России.

В молодежном пространстве представлена выставка работ мурманского художника-каллиграфа Юрия Шачнева: генеративный плакат, проекты дополненной реальности, кинетические проекции и видео-арт. А Андрей Малахов подарил пространству несколько работ, собранных в рамках проекта «Искусство на Север».

- Это арт-пространство – настоящее место силы и притяжения для молодежи, которая сможет здесь встречаться, проводить время, найти единомышленников. Это отличное место для художников, где они смогут презентовать свое творчество, реализовать идеи, – отметил Андрей Малахов.

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